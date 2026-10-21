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        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri Mardin Savur'dan Nobel'e uzanan yolculuğun başladığı ev artık müze Bakan Ersoy'dan Aziz Sancar'a büyük vefa: Baba ocağı bilimin yuvası olacak Bakan Ersoy: "Aziz Sancar'ın baba ocağı müzeyle sınırlı kalmayacak, bilimin de yuvası olacak"

        Mardin Savur'dan Nobel'e uzanan yolculuğun başladığı ev artık müze Bakan Ersoy'dan Aziz Sancar'a büyük vefa: Baba ocağı bilimin yuvası olacak Bakan Ersoy: "Aziz Sancar'ın baba ocağı müzeyle sınırlı kalmayacak, bilimin de yuvası olacak"

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Nobel ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar'ın Mardin'in Savur ilçesinde doğup büyüdüğü evin müze olarak açılışını gerçekleştirdi. Sancar'ın hayatını, bilimsel çalışmalarını ve başarılarını gelecek kuşaklara aktaracak müzenin açılışında konuşan Ersoy, "Bir ülkenin geleceği, gençlerinin hayal kurabilmesi ve bu hayalleri gerçekleştirebileceklerine inanmasıyla şekillenir" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 16:16 Güncelleme:
        Mardin Savur'dan Nobel'e uzanan yolculuğun başladığı ev artık müze Bakan Ersoy'dan Aziz Sancar'a büyük vefa: Baba ocağı bilimin yuvası olacak Bakan Ersoy: "Aziz Sancar'ın baba ocağı müzeyle sınırlı kalmayacak, bilimin de yuvası olacak"

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Nobel ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar’ın Mardin’in Savur ilçesinde doğup büyüdüğü evin müze olarak açılışını gerçekleştirdi. Sancar’ın hayatını, bilimsel çalışmalarını ve başarılarını gelecek kuşaklara aktaracak müzenin açılışında konuşan Ersoy, "Bir ülkenin geleceği, gençlerinin hayal kurabilmesi ve bu hayalleri gerçekleştirebileceklerine inanmasıyla şekillenir" dedi.

        Nobel ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar’ın Savur’un sokaklarından bilimin evrensel dünyasına uzanan başarı hikayesi, doğup büyüdüğü tarihi evde yaşatılacak. Mardin’in Savur ilçesinde müzeye dönüştürülen yapı, Sancar’ın hayatına ve bilimsel çalışmalarına ışık tutarken çocuk ve gençlere de ilham kaynağı olacak.

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        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Aziz Sancar Müzesi’nin açılışını gerçekleştirdi. Açılışta, Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Savur Kaymakamı Enes Emircan Buyuran, Savur Belediye Başkanı Engin Uğur Hamidi, Ömerli Belediye Başkanı Hüsamettin Altındağ, Yeşilli Belediye Başkanı Hayrettin Demir, AK Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Uncu, Prof. Dr. Aziz Sancar ve ailesi de yer aldı.

        Bakan Ersoy açılış töreninde yaptığı konuşmada, bilime adanmış bir ömrün, büyük bir azmin ve insanlığa duyulan inancın taçlandırılmasına tanıklık ettiklerini belirtti.

        Aziz Sancar’ın doğup büyüdüğü evin kapılarını, onun hayatını, bilimsel çalışmalarını ve başarılarını gelecek kuşaklara aktaracak bir müze olarak açtıklarını ifade eden Ersoy, Sancar’ın yürüttüğü ilmi çalışmalarla Türkiye’nin yetiştirdiği bilim insanlarının neler başarabileceğini bütün dünyaya gösterdiğini söyledi.

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        Savur’dan bilimin evrensel dünyasına uzanan başarı hikayesi

        Aziz Sancar’ın hikayesini merak etmenin, çalışmanın, sabretmenin ve öğrenmekten hiçbir zaman vazgeçmemenin hikayesi olarak nitelendiren Bakan Ersoy, başarısının yalnızca aldığı ödüllerle ölçülemeyeceğini vurguladı.

        Sancar’ın bilime duyduğu derin bağlılığın, insanlığın ortak bilgi birikimine yaptığı güçlü katkının ve gençlere verdiği eşsiz ilhamın önemine dikkati çeken Ersoy, müzenin bu değerleri görünür kılmak amacıyla hayata geçirildiğini belirtti.

        Ersoy, müzenin taşıdığı anlamı şu sözlerle anlattı:

        "Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz bu müze tam olarak bu ayrıntıları görünür kılmak; başarının sonuçtan önce o sonuca ulaşmak için yürünen yolda, harcanan zamanda, sabırda, gayrette ve emekte saklı olduğunu göstermek için hayata geçirilmiş bir projedir."

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        Müzeyi ziyaret eden çocuk ve gençlerin yalnızca büyük bir bilim insanının hayatını öğrenmekle kalmamasını, onun ilhamında kendi hayallerinin peşinden gidebileceklerini de görmelerini istediklerini belirten Ersoy, bilimin, emeğin ve kararlılığın insanı nerelere taşıyabileceğinin bu evin hikayesi üzerinden keşfedilmesini amaçladıklarını ifade etti. Bakan Ersoy, "Çünkü bir ülkenin geleceği, gençlerinin hayal kurabilmesi ve bu hayalleri gerçekleştirebileceklerine inanmasıyla şekillenir. Saygıdeğer Hocamızın hayat hikayesi, bu inancın en güçlü ve özel örneklerinden biridir" diye konuştu.

        Aziz Sancar’ın baba ocağında tarihi doku korundu

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        Aziz Sancar’ın kişisel tarihine tanıklık eden evin başlı başına bir değer olduğunu belirten Ersoy, yapının Sancar’ın yetiştiği toplumsal yapının bir aynası olduğunu, bölgenin yaşam tarzını ve tarihi hafızasını yansıttığını söyledi.

        Geçmişi 1938 öncesine uzanan yapının taş duvarları, avlusu ve odalarıyla Savur’un geleneksel konut mimarisini günümüze taşıdığını ifade eden Ersoy, zaman içinde geçirdiği değişimlerin bir ailenin yaşam biçimini, ihtiyaçlarını ve geleneksel kent kültürünün gelişimini de gözler önüne serdiğini kaydetti.

        Müze işlevi kazandırılan evin aynı zamanda ziyaretçilerin incelemesi gereken en değerli eserlerden biri olduğunu vurgulayan Ersoy, yapının taşıdığı değerleri gelecek nesillere mümkün olan en eksiksiz şekilde aktarmak amacıyla titiz bir restorasyon süreci yürüttüklerini belirtti.

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        Bu kapsamda yapısal güçlendirme, sıva, taş temizliği, derz, betonarme döşeme ve yalıtım çalışmalarının tamamlandığını anlatan Ersoy, özgün mimari karakterin korunması için çörten, baca, taş silme, motif ve kitabe gibi mimari elemanlara yönelik uygulamalar gerçekleştirildiğini bildirdi.

        Konağın tüm iç mekanlarının da dönemin özgün işlevlerine uygun olarak düzenlendiğini söyledi.

        Dört katlı tarihi yapının 395 metrekaresi müzeye dönüştürüldü

        Aziz Sancar’ın doğup büyüdüğü evin özgün yaşam düzenini yansıtan teşhir ve tanzim çalışmalarının tamamlandığını açıklayan Bakan Ersoy, dört katlı kagir yapının 395 metrekarelik birinci katında müze düzeni oluşturulduğunu belirtti.

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        Müzede Sancar’ın hayatına dair fotoğrafların, tıp aletlerinin, diplomaların, cübbelerin, aldığı hediye ve ödüllerin yanı sıra bilimsel çalışmalarına ilişkin dosyaların sergilendiği üç ayrı salon hazırlandığını ifade etti.

        Ersoy, oluşturulan koleksiyonla Sancar’ın doğup yetiştiği mekandan azmi, aklı ve çalışkanlığıyla eriştiği ilmi mevki ve makamlara uzanan bir yol açtıklarını belirterek, müzenin bilim insanının hayat ve bilim yolculuğuna tanıklık etmek isteyen herkesi ağırlayacağını söyledi.

        Müzenin diğer katları bilim merkezi ve okuma salonu olacak

        Tarihi yapının yalnızca bir müze olarak kullanılmayacağını da açıklayan Bakan Ersoy, birinci katı müzeye dönüştürülen binanın bodrumunun ve diğer katlarının Mardin Valiliğince okuma salonu ve bilim merkezi olarak kullanılacağını bildirdi.

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        Buranın Aziz Sancar gibi nice çocuk ve genç için de bilime, hayallerine ve hedeflerine ulaşmada bir başlangıç noktası olmasını dileyen Ersoy, Türkiye’nin dört bir yanındaki kültür varlıklarını korurken onları toplumu buluşturan, yaşayan ve yeni anlamlar kazanan mekanlara dönüştürmeyi arzuladıklarını belirtti.

        Aziz Sancar Müzesi’nin bu yaklaşımın çok özel bir örneği olduğunu ifade eden Ersoy, müzenin bir yönüyle Sancar’ın hayatını ve bilimsel mirasını yaşatacağını, diğer yönüyle Savur’un tarihi kimliğini koruyarak geleceğe taşıyacağını kaydetti.

        Müzenin hayata geçirilmesinde görev alan çalışma arkadaşlarına, uzmanlara, mimarlara, restoratörlere, sanat tarihçilerine, uygulama ekiplerine ve katkı sunan herkese teşekkür eden Ersoy, Aziz Sancar ve ailesine de şükranlarını sundu.

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        Sancar’ın hayatı, mücadelesi, azmi ve başarılarıyla Türkiye için büyük bir gurur kaynağı, ülkenin çocukları için eşsiz bir örnek ve ilham olduğunu belirten Bakan Ersoy, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Şüphesiz ki taşıdığınız meşaleyi devralacak her yeni neslin aklında ve gönlünde Aziz Sancar ismi daima yankı bulacaktır."

        Ersoy, Aziz Sancar Müzesi’nin Mardin’e, Savur’a ve Türkiye’nin kültür hayatına hayırlı olması temennisinde bulundu.

        Türkiye benim için her zaman birinci sıradaydı

        Nobel ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar ise Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bilimsel çalışmalarını Türkiye'yi temsil etme sorumluluğuyla yürüttüğünü belirtti.

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        Bilimsel başarılarına rağmen ülkesini her zaman ön planda tuttuğunu vurgulayan Sancar, "Gece gündüz çalıştım ve başarılı oldum. Fakat her zaman Türkiye benim için birinci sırada yer alıyordu" dedi.

        Sancar'dan TÜBİTAK'a destek çağrısı

        Doğup büyüdüğü evin müzeye dönüştürülmesinden duyduğu memnuniyeti de dile getiren Sancar, projenin hayata geçirilmesindeki çalışmalar için teşekkür etti.

        Evin özgün dokusunun korunduğunu belirten Sancar, "Gerçekten hem otantik hem de harika bir evimiz olmuş ve inşallah bir bilim yuvası olur" dedi.

        Müzenin çocukların bilimle buluştuğu bir merkez olmasını istediğini vurgulayan Sancar, TÜBİTAK ile yeniden görüşeceğini belirterek, "Burayı desteklememiz lazım. Burada bizim çocukların bilim öğrenmesi lazım. Onlara yardım etmemiz lazım" ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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