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        Mardin'de kuyumcu dükkanına silahlı saldırı

        MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde kuyumcu dükkanına düzenlenen silahlı saldırıda iş yerinin camlarına 9 mermi isabet etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 13:36 Güncelleme:
        Mardin'de kuyumcu dükkanına silahlı saldırı

        MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde kuyumcu dükkanına düzenlenen silahlı saldırıda iş yerinin camlarına 9 mermi isabet etti.

        Olay, gece saatlerinde Kızıltepe ilçesi Tepebaşı Mahallesi Şanlıurfa Caddesi’nde meydana geldi. Cadde üzerindeki bir kuyumcu dükkanına ateş açıldı. Saldırıda iş yerinin camlarına 9 mermi isabet etti. İş yeri sahibi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, iş yerinde inceleme yaptı. Saldırıyı gerçekleştiren kişi veya kişilerin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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