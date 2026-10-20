Mardin Diller ve Dinler Korosu, Kültür Yolu Festivali'nde sahne aldı

Mardin Kültür Yolu Festivali'nde sahne alan Mardin Diller ve Dinler Korosu, farklı dillerde eserler seslendirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Artuklu Fuar Alanı'nda festivalin üçüncü gününde gerçekleştirilen etkinlikte sahne alan koro, Türkçe, Arapça, Kürtçe ve Süryanice dillerinde eserler seslendirdi.

Farklı kültürlerin müzikal geleneklerini bir araya getiren performans, festival ziyaretçilerinden ilgi gördü.

Koronun seslendirdiği eserlere eşlik eden dinleyiciler, farklı dillerin ezgilerini bir arada dinleme fırsatı buldu.