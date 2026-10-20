Mardin merkezli 5 ilde düzenlenen DEAŞ operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında DEAŞ silahlı terör örgütüne finans sağladığı belirlenen 14 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda İstanbul'da 9, Gaziantep'te 2, Ankara, Denizli ve Malatya'da birer şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alınırken adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu.

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