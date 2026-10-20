Mardin merkezli terör örgütü DEAŞ operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı
Mardin merkezli, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 11 şüpheli yakalandı.
Mardin merkezli, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 11 şüpheli yakalandı.
Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında, DEAŞ'a finansman sağladıkları belirlenen 14 şüpheliye yönelik çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda düzenlenen eş zamanlı operasyonda, İstanbul, Gaziantep, Ankara, Denizli ve Malatya'da 11 şüpheli gözaltına alındı, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
Diğer şüphelilerin yakalanmasına çalışılıyor.
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