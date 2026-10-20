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        Mardin merkezli terör örgütü DEAŞ operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı

        Mardin merkezli, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 11 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2026 - 12:27 Güncelleme:
        Mardin merkezli terör örgütü DEAŞ operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı

        Mardin merkezli, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 11 şüpheli yakalandı.

        Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında, DEAŞ'a finansman sağladıkları belirlenen 14 şüpheliye yönelik çalışma yürütüldü.

        Bu kapsamda düzenlenen eş zamanlı operasyonda, İstanbul, Gaziantep, Ankara, Denizli ve Malatya'da 11 şüpheli gözaltına alındı, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

        Diğer şüphelilerin yakalanmasına çalışılıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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