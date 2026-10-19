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        Serkan Kaya, Mardin'de Kültür Yolu Festivali'nde konser verdi

        Mardin Kültür Yolu Festivali kapsamında Serkan Kaya sahne aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2026 - 15:06 Güncelleme:
        Serkan Kaya, Mardin'de Kültür Yolu Festivali'nde konser verdi

        Mardin Kültür Yolu Festivali kapsamında Serkan Kaya sahne aldı.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen festivalde, sanatçı Kaya, Mardin Valiliği Artuklu Fuar Alanı'nda dün akşam müzikseverlere coşku dolu bir akşam yaşattı.

        Kaya, Ahmet Kaya'nın "Kum Gibi" ve Azer Bülbül'ün "Kurşun Yedim" şarkılarını seslendirdi.

        Alanı dolduran müzikseverler, sanatçının seslendirdiği şarkılara eşlik ederek konser coşkusuna ortak oldu.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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