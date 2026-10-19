Serkan Kaya, Mardin'de Kültür Yolu Festivali'nde konser verdi

Kaya, Ahmet Kaya'nın "Kum Gibi" ve Azer Bülbül'ün "Kurşun Yedim" şarkılarını seslendirdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen festivalde, sanatçı Kaya, Mardin Valiliği Artuklu Fuar Alanı'nda dün akşam müzikseverlere coşku dolu bir akşam yaşattı.

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