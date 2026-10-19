Serkan Kaya, Mardin'de Kültür Yolu Festivali'nde konser verdi
Mardin Kültür Yolu Festivali kapsamında Serkan Kaya sahne aldı.
Giriş: 19.10.2026 - 15:06 Güncelleme:
Mardin Kültür Yolu Festivali kapsamında Serkan Kaya sahne aldı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen festivalde, sanatçı Kaya, Mardin Valiliği Artuklu Fuar Alanı'nda dün akşam müzikseverlere coşku dolu bir akşam yaşattı.
Kaya, Ahmet Kaya'nın "Kum Gibi" ve Azer Bülbül'ün "Kurşun Yedim" şarkılarını seslendirdi.
Alanı dolduran müzikseverler, sanatçının seslendirdiği şarkılara eşlik ederek konser coşkusuna ortak oldu.
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