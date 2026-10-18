Mardin'de devrilen traktörün altında kalan kadın öldü
Mardin'in Savur ilçesinde devrilen traktörün altında kalan kadın hayatını kaybetti.
Mardin'in Savur ilçesinde devrilen traktörün altında kalan kadın hayatını kaybetti.
Sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen traktör, kırsal İçören Mahallesi'nde kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada, traktörün altında kalan Emine Kaya (50) ağır yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Savur Prof. Dr. Aziz Sancar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kaya, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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