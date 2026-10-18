Mardin'de midibüs ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
Mardin'in Mazıdağı ilçesinde midibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Giriş: 18.10.2026 - 15:52 Güncelleme:
Mardin'in Mazıdağı ilçesinde midibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Ömürlü Mahallesi'nde sürücülerinin kimlikleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen midibüs ile hafif ticari araç çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, H.B. (31), M.E.D. (14), U.G. (13) ve M.A. (13) yaralandı.
Yaralılar Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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