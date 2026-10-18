Mardin'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı.
Giriş: 18.10.2026 - 17:05 Güncelleme:
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik ilçede çalışma yürüttü.
Operasyonda 1 şüpheli yakalandı, 38,46 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
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