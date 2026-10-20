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        Mardin'deki silahlı, taşlı ve sopalı kavgada 5 tutuklama

        MARDİN'in Dargeçit ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı, taşlı ve sopalı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.10.2026 - 12:00 Güncelleme:
        Mardin'deki silahlı, taşlı ve sopalı kavgada 5 tutuklama

        MARDİN'in Dargeçit ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı, taşlı ve sopalı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i tutuklandı.

        Olay, 17 Ekim’de Dargeçit ilçesinde meydana geldi. Husumetli oldukları öğrenilen iki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek taşlı, sopalı ve silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Dargeçit Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu ağır olan bir yaralı Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

        9 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

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        Olayla ilgili inceleme başlatan Dargeçit İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kavgaya karıştığı belirlenen 9 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden K.A., H.A., G.S., E.A. ve Y.Ç., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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