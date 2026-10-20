Mardin'de uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu satıcılarına yönelik Artuklu, Kızıltepe ve Midyat ilçelerinde operasyonlar düzenlendi.

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