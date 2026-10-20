Mardin'de uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli tutuklandı
Mardin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli tutuklandı.
Mardin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu satıcılarına yönelik Artuklu, Kızıltepe ve Midyat ilçelerinde operasyonlar düzenlendi.
Operasyonlarda, 42 kilo 601 gram skunk, 17 kilo 169 gram kubar esrar, 1 kilo 113 gram sentetik uyuşturucu ve 83 kök kenevir ele geçirildi, 9 şüpheli gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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