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        Mardin'de uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli tutuklandı

        Mardin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2026 - 17:21 Güncelleme:
        Mardin'de uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli tutuklandı

        Mardin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu satıcılarına yönelik Artuklu, Kızıltepe ve Midyat ilçelerinde operasyonlar düzenlendi.

        Operasyonlarda, 42 kilo 601 gram skunk, 17 kilo 169 gram kubar esrar, 1 kilo 113 gram sentetik uyuşturucu ve 83 kök kenevir ele geçirildi, 9 şüpheli gözaltına alındı.

        Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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