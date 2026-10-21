Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri Mardin'de koruyucu aile hizmetleri için sağlık protokolü imzalandı

        Mardin'de koruyucu aile hizmetleri için sağlık protokolü imzalandı

        Mardin'de koruyucu aile hizmetlerine yönelik iş birliği protokolü imzalandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 11:28 Güncelleme:
        Mardin'de koruyucu aile hizmetleri için sağlık protokolü imzalandı

        Mardin'de koruyucu aile hizmetlerine yönelik iş birliği protokolü imzalandı.

        İl Sağlık Müdürlüğünde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Murat Karaarslan ile İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Saffet Yavuz tarafından imzalanan protokolle, koruyucu aile hizmetinden yararlanan çocuklar ile koruyucu ailelerin sağlık hizmetlerine erişiminin kolaylaştırılması amaçlanıyor. Bu kapsamda, koruyucu aile adayları ve mevcut koruyucu ailelerin sağlık değerlendirmelerinin yapılması, koruyucu aile yanındaki çocukların muayene, tetkik ve tedavi süreçlerinin hızlandırılması ve sağlık hizmetlerinin koordineli yürütülmesi hedefleniyor.

        REKLAM

        İmza töreninde konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Murat Karaarslan koruyucu aile hizmetinin yaygınlaştırılmasına yönelik önemli bir adım attıklarını söyledi. Fikri ilettiğinde İl Sağlık Müdürünün şartsız kabul ettiğini dile getiren Karaarslan, şöyle konuştu:

        "Amacımız, koruyucu aile hizmet modelinden faydalanmak isteyen ailelerimizin heyet raporu alım sürecinde ücret ödememesiydi. İl Sağlık Müdürümüz de bu konuda seve seve protokol imzalayacağını ifade etti. Mardin'de 36 koruyucu ailemiz bulunuyor. Bu ailelerin yanında 56 çocuğumuz hizmetten yararlanıyor. Bakanlığımızın birinci önceliği, çocuğun ebeveyninin yanında yetişmesidir. Bu hizmet modeliyle çocuklarımızın kurumlarda değil, aile ortamında yetişmesini amaçlıyoruz."

        REKLAM

        İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Saffet Yavuz da, müdürlük olarak birçok konuda Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile birlikte çalıştıklarını belirterek, "Bugün Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüzle protokol imzalayacağız. Bu anlamda verdikleri desteklerden dolayı Müdürümüze teşekkür ediyorum. Protokolün hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        CHP'nin 38. Kurultay davasında mütalaa açıklandı
        CHP'nin 38. Kurultay davasında mütalaa açıklandı
        Fransız zincir marketin hisseleri protestolarla çakıldı
        Fransız zincir marketin hisseleri protestolarla çakıldı
        Fon soruşturmasında yeni dalga
        Fon soruşturmasında yeni dalga
        Aslan, Devler Ligi'nde siftah peşinde!
        Aslan, Devler Ligi'nde siftah peşinde!
        VFS Global'den 'randevu dolandırıcılığı' uyarısı
        VFS Global'den 'randevu dolandırıcılığı' uyarısı
        Dolmabahçe'de hedef 9'da 9!
        Dolmabahçe'de hedef 9'da 9!
        Alkollü mekana gitmedi kuzeni öldürdü
        Alkollü mekana gitmedi kuzeni öldürdü
        "Türk cehenneminde 1 puanı kaptı"
        "Türk cehenneminde 1 puanı kaptı"
        Anayasa Mahkemesi'nden karar! Yeni Parti isim değiştirmiyor
        Anayasa Mahkemesi'nden karar! Yeni Parti isim değiştirmiyor
        Dünyanın en iyi mercimek yemekleri
        Dünyanın en iyi mercimek yemekleri
        Yeğenini sokakta öldüren dayı mahkemede "Pes" dedirtti
        Yeğenini sokakta öldüren dayı mahkemede "Pes" dedirtti
        Fransa'da yağmalanan ürünler ikinci ele düştü
        Fransa'da yağmalanan ürünler ikinci ele düştü
        "Netanyahu'nun saldırı planına Trump karşı çıktı"
        "Netanyahu'nun saldırı planına Trump karşı çıktı"
        "Aldatıldım"
        "Aldatıldım"
        Kent yaşamında afet riskleri: Habertürk’e konuşan uzmanlardan kritik uyarılar
        Kent yaşamında afet riskleri: Habertürk’e konuşan uzmanlardan kritik uyarılar
        Ünlü oyuncu anne oldu
        Ünlü oyuncu anne oldu
        Sanchez'den Milei'ye alaylı "hoş geldin" mesajı
        Sanchez'den Milei'ye alaylı "hoş geldin" mesajı
        Kuru yemişleri suda bekletin çünkü…
        Kuru yemişleri suda bekletin çünkü…
        'Sevdan Bir Ateş'te sarsıcı itiraf
        'Sevdan Bir Ateş'te sarsıcı itiraf

        Benzer Haberler

        Devrildikten sonra yanan tankerin sürücüsü hayatını kaybetti
        Devrildikten sonra yanan tankerin sürücüsü hayatını kaybetti
        Mardin Diller ve Dinler Korosu'ndan Kültür Yolu Festivali'nde müzik ziyafet...
        Mardin Diller ve Dinler Korosu'ndan Kültür Yolu Festivali'nde müzik ziyafet...
        Mardin'de uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli tutuklandı
        Mardin'de uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli tutuklandı
        Mardin Diller ve Dinler Korosu, Kültür Yolu Festivali'nde sahne aldı
        Mardin Diller ve Dinler Korosu, Kültür Yolu Festivali'nde sahne aldı
        Mardin merkezli 6 ilde DEAŞ'ın finansal ağına operasyon: 11 gözaltı
        Mardin merkezli 6 ilde DEAŞ'ın finansal ağına operasyon: 11 gözaltı
        Mardin merkezli terör örgütü DEAŞ operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı
        Mardin merkezli terör örgütü DEAŞ operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı