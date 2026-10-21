Prof. Dr. Aziz Sancar'ın doğup büyüdüğü ev müze oldu, açılışı Bakan Ersoy yaptı (2)

AZİZ SANCAR: TÜRKİYE’DEN DE BİLİM İNSANI ÇIKACAĞINI GÖSTERDİM

Nobel Ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar, Mardin'in Savur ilçesinde doğup büyüdüğü evin müze olarak açılış töreninde konuştu. Prof. Dr. Sancar, "Çok teşekkür ederim. Gerçekten çok duygulandım. Bu projenin gerçekleşmesinde benden önceki konuşmacıların söylediği bütün yöneticilerimize, devlet adamlarımıza ben de şükranlarımı sunuyorum. Benim hayatta en mutlu olduğum günler Sürgücü'de doktorluk yaptığım günlerdi, oradaki çocuklarımıza, köylü çocuklarımıza, hanımlarımıza hizmet etmekti. Sonra ben Amerika'ya gittim ve Amerika'da üstümde büyük bir yük taşıdım. Çünkü Amerika'da Türkiye'yi temsil ediyor olarak biliniyordum. Ve Amerikalılar Türkiye hakkında o zaman bir şey bilmiyorlardı. Türkiye'den bilim adamı çıkar mı, çıkmaz mı bunların haberi yoktu. Ben biraz inatçı adamım. ‘Ben size gösteririm’ dedim. ‘Türkiye'den bilim adamı çıkar’ dedim ve o tutumla, o düşünceyle gece gündüz çalıştım. En güçlü projeleri üzerime aldım. Hanım şu an başını sallıyor. çünkü tercüme ettiler ‘Gece gündüz çalıştı’ diye. Çünkü öyledir. Hanım da bilim insanıydı. Beraber aynı bölümdeydik ve nasıl çalıştığımı biliyordu. Gece gündüz çalıştım ve başarılı oldum. Fakat her zaman Türkiye benim için birinci sırada yer alıyordu. Her fırsatta Türkiye'nin, Türklerin tarihini ve dünya kültürüne, dünya medeniyetine katkılarını vurguladım ve elimden geldiği kadar Amerikalılara ve başka ülkelerden Amerika'ya gelmiş insanlara öğretmeye çalıştım" diye konuştu.

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‘HEM TÜRKİYE'Yİ HEM DE SAVUR'U DÜNYAYA TANITMAYA ÇALIŞACAĞIM’

Prof. Dr. Sancar, çalışmalarını sürdürdüğünü ifade ederek, "Umarım Nobel Ödülü de bu konuda yardımcı olmuştur. Ben hala devam ediyorum. Memleketimi temsil etmeye devam ediyorum ve yine de elimden geldiği kadar yeni projeler, yeni konular üzerinde çalışıp hem Türkiye'yi hem de Savur'u dünyaya tanıtmaya çalışacağım. Gerçekten hem otantik hem de harika bir bilim müzesi olmuş ve inşallah bilim yuvası olur. Ben TÜBİTAK ile tekrar konuşurum. Burayı desteklememiz lazım. Burada bizim çocukların bilim öğrenmesi lazım. Onlara yardım etmemiz lazım. Bunu inşallah gerçekleştiririz. Beni çok onurlandırdınız" dedi.