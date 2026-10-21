Mardin'de iş yerine silahlı saldırı
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir iş yerine silahlı saldırı gerçekleştirildi.
Giriş: 21.10.2026 - 18:43 Güncelleme:
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir iş yerine silahlı saldırı gerçekleştirildi.
Şanlıurfa Caddesi'nde kuyumculuk yapan bir esnaf, sabah iş yerini açarken kepenkte mermi izleri olduğunu fark etti.
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, failin ya da faillerin yakalanması için çalışma başlattı.
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