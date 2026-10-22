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        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri Nusaybin'de kaçak elektrikle kripto para üretimi 200 hanenin tüketimine eşdeğer kaçak elektrik kullanıldığı belirlendi

        Nusaybin'de kaçak elektrikle kripto para üretimi 200 hanenin tüketimine eşdeğer kaçak elektrik kullanıldığı belirlendi

        Dicle Elektrik, Mardin'in Nusaybin ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda ortaya çıkarılan kripto para üretim tesisinde, aylık yaklaşık 200 hanenin tüketimine eşdeğer kaçak elektrik kullanıldığını açıkladı. Polis ekiplerinin talebi üzerine olay yerinde inceleme yapan Dicle Elektrik ekipleri, kripto para üretiminde kullanılan elektriğin harici hat yöntemiyle kaçak olarak temin edildiğini belirledi. Savcılık kararıyla kripto para üretiminde kullanılan cihazlara el konulurken, kaçak elektrik kullanımına ilişkin yasal işlemler başlatıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 09:20 Güncelleme:
        Nusaybin'de kaçak elektrikle kripto para üretimi 200 hanenin tüketimine eşdeğer kaçak elektrik kullanıldığı belirlendi

        Dicle Elektrik, Mardin’in Nusaybin ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda ortaya çıkarılan kripto para üretim tesisinde, aylık yaklaşık 200 hanenin tüketimine eşdeğer kaçak elektrik kullanıldığını açıkladı. Polis ekiplerinin talebi üzerine olay yerinde inceleme yapan Dicle Elektrik ekipleri, kripto para üretiminde kullanılan elektriğin harici hat yöntemiyle kaçak olarak temin edildiğini belirledi. Savcılık kararıyla kripto para üretiminde kullanılan cihazlara el konulurken, kaçak elektrik kullanımına ilişkin yasal işlemler başlatıldı.

        Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yer alan altı ilde kaliteli, kesintisiz ve kayıpsız enerji dağıtımı hedefiyle çalışmalarını sürdüren Dicle Elektrik, kaçak elektrik kullanımıyla mücadele faaliyetlerine devam ediyor. Mardin'in Nusaybin ilçesinde emniyet güçleri tarafından düzenlenen operasyonda, bir binanın bodrum katında kaçak elektrik kullanılarak kripto para üretimi yapıldığı ortaya çıkarıldı. Operasyonun ardından polis ekiplerinin talebiyle olay yerinde teknik inceleme gerçekleştiren Dicle Elektrik ekipleri, yüksek miktarda elektrik tüketen cihazların harici hat üzerinden kaçak elektrikle çalıştırıldığını tespit etti.

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        Kripto para üretimi için bodrum katına düzenek kurulmuş

        Edinilen bilgilere göre, Nusaybin'de bir binada mevzuata aykırı şekilde kripto para üretimi yapıldığı yönünde bilgi alan emniyet güçleri, konuyla ilgili çalışma başlattı. Yapılan araştırmalar sonucunda belirlenen binanın bodrum katına operasyon düzenleyen polis ekipleri, elektrik kullanımının incelenmesi amacıyla Dicle Elektrik'ten teknik destek talep etti. Operasyonun tamamlanmasının ardından olay yerinde kontroller gerçekleştiren Dicle Elektrik ekipleri, kripto para üretiminde kullanılan cihazların elektrik ihtiyacının harici hat çekilerek kaçak yollarla karşılandığını belirledi.

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        200 hanenin elektrik ihtiyacına eşdeğer kaçak tüketim

        Dicle Elektrik ekiplerinin yaptığı ilk incelemelere göre, söz konusu kripto para üretim merkezinde aylık yaklaşık 200 hanenin elektrik tüketimine eşdeğer miktarda enerjinin kaçak olarak kullanıldığı belirlendi. Yüksek miktarda elektrik tüketen cihazların çalıştırıldığı adreste, savcılık kararı doğrultusunda kripto para üretiminde kullanılan cihazlara el konuldu. Dicle Elektrik ekipleri de kaçak elektrik kullanımına ilişkin teknik tespitlerini tamamlayarak gerekli işlemleri başlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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