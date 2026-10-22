Turizm duayeni Orhan Sancar: "Aziz Sancar Müzesi, Mardin turizmine yeni bir soluk getirecek"

Nobel ödüllü Prof. Dr. Aziz Sancar’ın yeğeni, Türk turizm sektörünün deneyimli isimlerinden Orhan Sancar, Mardin’in Savur ilçesinde açılan Aziz Sancar Müzesi’nin Mardin’in uluslararası tanıtımına, marka değerine ve bölge turizmine önemli katkılar sağlayacağını belirtti. Sancar, aileye ait tarihi Hakkı Bey Konağı’nın otel olarak değerlendirilmesinin de Savur’un konaklama kapasitesine ve turizm ekonomisine katkı sunacağını vurguladı.

Nobel Kimya Ödülü sahibi Prof. Dr. Aziz Sancar’ın Mardin’in Savur ilçesinde doğup büyüdüğü tarihi ev, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un katılımıyla 21 Ekim’de düzenlenen törenle müze olarak ziyarete açıldı. Açılış törenine katılan Aziz Sancar’ın yeğeni ve Türk turizm sektörünün duayen isimlerinden Orhan Sancar, müzenin yalnızca bilimsel ve kültürel açıdan değil, Mardin’in turizm geleceği bakımından da son derece önemli bir kazanım olduğunu ifade etti.

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"Savur, uluslararası turizm haritasında daha güçlü yer alacak"

Uzun yıllardır uluslararası turizm sektöründe görev yapan Orhan Sancar, açılışın ardından yaptığı değerlendirmede, "Aziz hocamızın doğup büyüdüğü evin müzeye dönüştürülmesi, ailemiz açısından büyük bir gurur kaynağıdır. Ancak bu gelişmeyi yalnızca ailemiz açısından değil, Mardin’in ve ülkemizin turizm geleceği açısından da çok değerli buluyorum. Mardin zaten tarihi, mimarisi, kültürel zenginliği ve gastronomisiyle Türkiye’nin en önemli turizm destinasyonlarından biridir. Aziz Sancar Müzesi’nin açılmasıyla birlikte şehrimizin uluslararası bilinirliğinin ve marka değerinin daha da artacağına inanıyorum. Nobel ödüllü bir bilim insanının doğduğu evin ziyaret edilebilmesi, özellikle kültür, bilim ve eğitim turizmi açısından son derece güçlü bir çekim unsuru oluşturacaktır" dedi.

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"Aziz Sancar Müzesi tur programlarının yeni durağı olacak"

Müzenin yerli ve yabancı tur operatörlerinin programlarına dahil edilmesinin önemine dikkat çeken Sancar, "Bugün Mardin’e gelen ziyaretçilerin önemli bölümü tarihi şehir merkezi, Midyat, Dara ve bölgenin diğer kültürel değerlerini ziyaret ediyor. Bundan sonraki süreçte Savur’daki Aziz Sancar Müzesi’nin de mevcut tur güzergahlarına eklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Özellikle yurt dışından gelen kültür grupları, üniversiteler, öğrenciler ve bilim dünyasına ilgi duyan ziyaretçiler açısından Savur yeni bir cazibe merkezi olacaktır. Uluslararası turizm pazarlarında edindiğim tecrübeler bana gösteriyor ki bir destinasyonun dünya çapında tanınan bir isimle özdeşleşmesi, o bölgenin tanıtımına çok önemli katkı sağlar. Aziz Sancar ismi, Savur’un ve Mardin’in dünya turizmindeki görünürlüğünü artırabilecek çok güçlü bir değerdir" diye konuştu.

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"Hakkı Bey Konağı ile Savur'da konaklama turizmini destekleyeceğiz"

Savur’daki turizm gelişiminin yalnızca günübirlik ziyaretlerle sınırlı kalmaması gerektiğini belirten Orhan Sancar, Sancar ailesine ait tarihi Hakkı Bey Konağı’nın otel olarak değerlendirilmesine de dikkat çekti. Sancar, "Ailemize ait tarihi Hakkı Bey Konağı’nın otel olarak kullanılmasıyla Aziz Sancar Müzesi’ni ziyaret etmek üzere Savur’a gelen yerli ve yabancı misafirlerin konaklama ve diğer turizm hizmetlerine destek olmayı amaçlıyoruz. Bizim hedefimiz ziyaretçilerin yalnızca müzeyi gezip ayrılmaları değil, Savur’un tarihi dokusunu, kültürünü, gastronomisini ve misafirperverliğini de yakından tanımalarıdır. Konaklama imkanlarının geliştirilmesi, ziyaretçilerin bölgede daha uzun süre kalmasına, yerel esnafın ve bölge ekonomisinin turizmden daha fazla pay almasına yardımcı olacaktır" şeklinde konuştu.

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"Mardin'in marka değerini hep birlikte yükselteceğiz"

Orhan Sancar, değerlendirmesini şu sözlerle tamamladı:

"Aziz hocamızın dünya çapındaki başarıları, Savur’dan çıkan bir insanın azim ve çalışmayla neler başarabileceğinin en güzel örneğidir. Şimdi bu büyük başarı hikayesini Mardin’in turizm potansiyeliyle buluşturmak için önemli bir fırsatımız var. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın, yerel yönetimlerimizin, tur operatörlerimizin ve bölgedeki turizm yatırımcılarının iş birliğiyle Savur’u ulusal ve uluslararası tur programlarında daha güçlü bir konuma taşıyabiliriz. Aziz Sancar Müzesi’nin Mardin’in marka değerini artıracağına, Savur’u yeni bir kültür ve bilim turizmi destinasyonuna dönüştüreceğine ve bölge ekonomisine kalıcı katkılar sağlayacağına yürekten inanıyorum."

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"Hem Türkiye'yi hem de Savur'u dünyaya tanıtmaya çalışacağım"

Müzenin açılışında konuşan Nobel ödüllü Prof. Dr. Aziz Sancar ise, doğduğu topraklarda böyle anlamlı bir eserin hayata geçirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Aziz Sancar, Türkiye’yi bilim dünyasında temsil etmeyi her zaman önemli bir sorumluluk olarak gördüğünü belirterek, yeni projeler üzerinde çalışmaya devam edeceğini ve hem Türkiye’yi hem de Savur’u dünyaya tanıtmak için gayret göstereceğini söyledi. Müzenin gelecekte önemli bir bilim merkezi haline gelmesini arzu ettiğini dile getiren Sancar, özellikle çocukların bilimle buluşması gerektiğini vurguladı.