Mardin'de motosikletin çarptığı anne ve iki kızı yaralandı

Edinilen bilgiye göre, Çağçağ Caddesi üzerinde motosiklet, yoldan geçen anne ve iki kızına çarptı. Kazada hafif yaralanan 3 kişiye, olay yerine gelen sağlık ekipleri müdahale etti. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde motosikletin çarpması sonucu anne ve iki kızı yaralandı.

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