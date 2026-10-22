Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri Mardin'de motosikletin çarptığı anne ve iki kızı yaralandı

        Mardin'de motosikletin çarptığı anne ve iki kızı yaralandı

        Mardin'in Nusaybin ilçesinde motosikletin çarpması sonucu anne ve iki kızı yaralandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 15:20 Güncelleme:
        Mardin'de motosikletin çarptığı anne ve iki kızı yaralandı

        Mardin'in Nusaybin ilçesinde motosikletin çarpması sonucu anne ve iki kızı yaralandı.

        Edinilen bilgiye göre, Çağçağ Caddesi üzerinde motosiklet, yoldan geçen anne ve iki kızına çarptı. Kazada hafif yaralanan 3 kişiye, olay yerine gelen sağlık ekipleri müdahale etti. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yine yağış geliyor! Hafta sonu hava nasıl olacak?
        Yine yağış geliyor! Hafta sonu hava nasıl olacak?
        SPK'dan takas ve pay blokajı açıklaması
        SPK'dan takas ve pay blokajı açıklaması
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Fon Kurulu 7. toplantısını yaptı
        Fon Kurulu 7. toplantısını yaptı
        A Milli Takım'da Sergen Yalçın dönemi!
        A Milli Takım'da Sergen Yalçın dönemi!
        Başkent'te vahşet! Arkadaşını öldürüp sosyal medyada paylaştı
        Başkent'te vahşet! Arkadaşını öldürüp sosyal medyada paylaştı
        ABD ve İsrail'in İran saldırı hazırlığı iddiaları yoğunlaştı
        ABD ve İsrail'in İran saldırı hazırlığı iddiaları yoğunlaştı
        Prenses iş başında!
        Prenses iş başında!
        "Libya mutabakatı hukuken geçerlidir"
        "Libya mutabakatı hukuken geçerlidir"
        "Enflasyonla mücadelemizi sürdüreceğiz"
        "Enflasyonla mücadelemizi sürdüreceğiz"
        Jülide Kural'dan vasiyet açıklaması
        Jülide Kural'dan vasiyet açıklaması
        Siber güvenlik seferberliği çağrısı
        Siber güvenlik seferberliği çağrısı
        Dünyayı alarma geçiren 'PHP2Shell' açığı nedir?
        Dünyayı alarma geçiren 'PHP2Shell' açığı nedir?
        Galatasaray'ın Lille zaferi Fransız basınında!
        Galatasaray'ın Lille zaferi Fransız basınında!
        Kasap reyonunda dolaba girdi! Ciğer yerine kuzu pirzola!
        Kasap reyonunda dolaba girdi! Ciğer yerine kuzu pirzola!
        Beşiktaş'ta hedef Avrupa'da 3'te 3!
        Beşiktaş'ta hedef Avrupa'da 3'te 3!
        Avrupa'da fırtına gecesi!
        Avrupa'da fırtına gecesi!
        Taziye krizi: Ömrüm boyunca affetmeyeceğim
        Taziye krizi: Ömrüm boyunca affetmeyeceğim
        "Bununla evlenecek misin?"
        "Bununla evlenecek misin?"
        Sosyal medyadan hakaret iddiası! Emekli astsubay kardeşlerin düellosu kanlı bitti
        Sosyal medyadan hakaret iddiası! Emekli astsubay kardeşlerin düellosu kanlı bitti

        Benzer Haberler

        Mardin'de iki taraf arasında çıkan kavgada lüks otomobil hasar gördü
        Mardin'de iki taraf arasında çıkan kavgada lüks otomobil hasar gördü
        Turizm duayeni Orhan Sancar: "Aziz Sancar Müzesi, Mardin turizmine yeni bir...
        Turizm duayeni Orhan Sancar: "Aziz Sancar Müzesi, Mardin turizmine yeni bir...
        Nusaybin'de kaçak elektrikle kripto para üretimi 200 hanenin tüketimine eşd...
        Nusaybin'de kaçak elektrikle kripto para üretimi 200 hanenin tüketimine eşd...
        Mardin'de "4. Uluslararası Film Festivali Telkari Ödülleri" sona erdi
        Mardin'de "4. Uluslararası Film Festivali Telkari Ödülleri" sona erdi
        Mardin'de iş yerine silahlı saldırı
        Mardin'de iş yerine silahlı saldırı
        Mardin'de kuyumcu dükkanına silahlı saldırı
        Mardin'de kuyumcu dükkanına silahlı saldırı