Mardin 1969 Spor, Manisa FK maçının hazırlıklarını sürdürdü

Kulübün açıklamasına göre, Hamzabey Tesisleri'nde, teknik direktör Ivaylo Petev yönetimindeki antrenmanda Esenler Erokspor maçında forma giyen futbolcular, yenilenme çalışması yaptı. Diğer futbolcular ise pas çalışmasının ardından çift kale maçla idmanı tamamladı.

Mardin 1969, Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında sahasında Manisa FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

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