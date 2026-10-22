Mardin 1969 Spor, Manisa FK maçının hazırlıklarını sürdürdü
Mardin 1969, Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında sahasında Manisa FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Mardin 1969, Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında sahasında Manisa FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulübün açıklamasına göre, Hamzabey Tesisleri'nde, teknik direktör Ivaylo Petev yönetimindeki antrenmanda Esenler Erokspor maçında forma giyen futbolcular, yenilenme çalışması yaptı. Diğer futbolcular ise pas çalışmasının ardından çift kale maçla idmanı tamamladı.
Mardin 1969 ile Bursaspor, 26 Ekim Pazartesi günü saat 20.00'de 21 Kasım Şehir Stadı'nda karşılaşacak.
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