Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri Mardin 1969 Spor, Manisa FK maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Mardin 1969 Spor, Manisa FK maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Mardin 1969, Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında sahasında Manisa FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 17:51 Güncelleme:
        Mardin 1969 Spor, Manisa FK maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Mardin 1969, Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında sahasında Manisa FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kulübün açıklamasına göre, Hamzabey Tesisleri'nde, teknik direktör Ivaylo Petev yönetimindeki antrenmanda Esenler Erokspor maçında forma giyen futbolcular, yenilenme çalışması yaptı. Diğer futbolcular ise pas çalışmasının ardından çift kale maçla idmanı tamamladı.

        Mardin 1969 ile Bursaspor, 26 Ekim Pazartesi günü saat 20.00'de 21 Kasım Şehir Stadı'nda karşılaşacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kanada Başbakanı Carney Ankara'da
        Kanada Başbakanı Carney Ankara'da
        SPK'dan takas ve pay blokajı açıklaması
        SPK'dan takas ve pay blokajı açıklaması
        Yine kadın cinayeti! Nişanlısını katletti!
        Yine kadın cinayeti! Nişanlısını katletti!
        Bugün Ne Oldu? 22 Ekim 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 22 Ekim 2026 haberleri
        Yine yağış geliyor! Hafta sonu hava nasıl olacak?
        Yine yağış geliyor! Hafta sonu hava nasıl olacak?
        Hamile kadına bıçaklı saldırı!
        Hamile kadına bıçaklı saldırı!
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Fon Kurulu 7. toplantısını yaptı
        Fon Kurulu 7. toplantısını yaptı
        Can Yayınları Yayın Yönetmeni Cem Akaş'ın oğlunu elektronik sigara mı öldürdü?
        Can Yayınları Yayın Yönetmeni Cem Akaş'ın oğlunu elektronik sigara mı öldürdü?
        A Milli Takım'da Sergen Yalçın dönemi!
        A Milli Takım'da Sergen Yalçın dönemi!
        Karadeniz'de palamut alarmı
        Karadeniz'de palamut alarmı
        Başkent'te vahşet! Arkadaşını öldürüp sosyal medyada paylaştı
        Başkent'te vahşet! Arkadaşını öldürüp sosyal medyada paylaştı
        ABD ve İsrail'in İran saldırı hazırlığı iddiaları yoğunlaştı
        ABD ve İsrail'in İran saldırı hazırlığı iddiaları yoğunlaştı
        Prenses iş başında!
        Prenses iş başında!
        Jülide Kural'dan vasiyet açıklaması
        Jülide Kural'dan vasiyet açıklaması
        Dünyayı alarma geçiren 'PHP2Shell' açığı nedir?
        Dünyayı alarma geçiren 'PHP2Shell' açığı nedir?
        Galatasaray'ın Lille zaferi Fransız basınında!
        Galatasaray'ın Lille zaferi Fransız basınında!
        Beşiktaş'ta hedef Avrupa'da 3'te 3!
        Beşiktaş'ta hedef Avrupa'da 3'te 3!
        Maçın ilk 11'leri belli oldu!
        Maçın ilk 11'leri belli oldu!
        Taziye krizi: Ömrüm boyunca affetmeyeceğim
        Taziye krizi: Ömrüm boyunca affetmeyeceğim

        Benzer Haberler

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Demir, Mardin'de konuştu:
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Demir, Mardin'de konuştu:
        AK Partili Demir'den yerel yönetimler reform paketi açıklaması
        AK Partili Demir'den yerel yönetimler reform paketi açıklaması
        Mardin 1969 Spor'da Manisa mesaisi başladı
        Mardin 1969 Spor'da Manisa mesaisi başladı
        Mardin'de motosikletin çarptığı anne ve iki kızı yaralandı
        Mardin'de motosikletin çarptığı anne ve iki kızı yaralandı
        Mardin'de iki taraf arasında çıkan kavgada lüks otomobil hasar gördü
        Mardin'de iki taraf arasında çıkan kavgada lüks otomobil hasar gördü
        Turizm duayeni Orhan Sancar: "Aziz Sancar Müzesi, Mardin turizmine yeni bir...
        Turizm duayeni Orhan Sancar: "Aziz Sancar Müzesi, Mardin turizmine yeni bir...