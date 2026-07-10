Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri Galatasaray'ın şampiyonluk kupası Mardin'de taraftarlarla buluştu

        Galatasaray'ın şampiyonluk kupası Mardin'de taraftarlarla buluştu

        Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonu şampiyonu Galatasaray'ın kupası, Mardin'de sergilendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2026 - 11:50 Güncelleme:
        Galatasaray'ın şampiyonluk kupası Mardin'de taraftarlarla buluştu

        Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonu şampiyonu Galatasaray'ın kupası, Mardin'de sergilendi.


        Sarı-kırmızılı taraftarlar, kentteki bir alışveriş merkezinde bulunan GSStore mağazası önünde sergilenen şampiyonluk kupasını görmek için sıraya girdi. Kupayla hatıra fotoğrafı çektiren taraftarlar, zaman zaman tezahüratlarda bulundu.

        Taraftarlardan Baran Erdal, Mardin GSStore mağazasına kupanın gelmesinin kendisini çok heyecanlandırdığını söyledi. Erdal, "Hiç beklemediğim bir olaydı. Sosyal medyada kupanın Mardin'e geleceğini gördükten sonra hemen GSStore mağazasına koştum. Umarım her sene kupa gelir. Mutlu ve heyecanlıyım." dedi.

        Rumet Erginoğlu da kupanın Mardin'e geleceğini öğrendiğinden beri çok heyecanlı ve mutlu olduğunu belirtti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD'den 'engel' çıkmadı, KAAN motorlarında süreç ilerliyor
        ABD'den 'engel' çıkmadı, KAAN motorlarında süreç ilerliyor
        LGS sonuçları açıklandı
        LGS sonuçları açıklandı
        Kılıçdaroğlu MYK'sı ile toplanıyor... CHP'de kritik cuma
        Kılıçdaroğlu MYK'sı ile toplanıyor... CHP'de kritik cuma
        "Kapalıçarşı soruşturması"nda 504 şüpheliye iddianame!
        "Kapalıçarşı soruşturması"nda 504 şüpheliye iddianame!
        Trump'ın uçak değişikliğinin sebebi savunma önlemi mi?
        Trump'ın uçak değişikliğinin sebebi savunma önlemi mi?
        76 milyar TL'lik yasa dışı bahis operasyonu!
        76 milyar TL'lik yasa dışı bahis operasyonu!
        Emekli sayısında EYT etkisine mola
        Emekli sayısında EYT etkisine mola
        Transferde mutlu son!
        Transferde mutlu son!
        88 yaşında ilk kez single çıkardı
        88 yaşında ilk kez single çıkardı
        Bir dev daha altın tahminini düşürdü
        Bir dev daha altın tahminini düşürdü
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Ibiza'dan selamlar"
        "Ibiza'dan selamlar"
        Ali 1.5 yaşındaydı... Öldüren ihmal!
        Ali 1.5 yaşındaydı... Öldüren ihmal!
        Yarı finale ilk bilet Fransa'nın!
        Yarı finale ilk bilet Fransa'nın!
        Ortaya nasıl çıktı?
        Ortaya nasıl çıktı?
        İran'dan Hürmüz Boğazı uyarısı
        İran'dan Hürmüz Boğazı uyarısı
        Ünlü oyuncu nişanlandı
        Ünlü oyuncu nişanlandı
        Yaz tatili başladı sinema sezonu açıldı!
        Yaz tatili başladı sinema sezonu açıldı!
        Barış Göktürk'ten Metin Öztürk sözleri!
        Barış Göktürk'ten Metin Öztürk sözleri!
        Tıp literatüründeki en ilginç fobi!
        Tıp literatüründeki en ilginç fobi!

        Benzer Haberler

        Galatasaray'ın şampiyonluk kupası Mardian Mall'da taraftarlarla buluştu
        Galatasaray'ın şampiyonluk kupası Mardian Mall'da taraftarlarla buluştu
        Tekstilciler Derneğinden Veysi Duyan'a destek
        Tekstilciler Derneğinden Veysi Duyan'a destek
        Mardin'de içme suyu hattındaki yenileme çalışmaları sürüyor
        Mardin'de içme suyu hattındaki yenileme çalışmaları sürüyor
        Mardin'in en büyük grup içme suyu hattında yenileme çalışmaları sürüyor
        Mardin'in en büyük grup içme suyu hattında yenileme çalışmaları sürüyor
        Mardin'de 15 yaşındaki kız çocuğu evde tabanca ile vurulmuş halde yaralı bu...
        Mardin'de 15 yaşındaki kız çocuğu evde tabanca ile vurulmuş halde yaralı bu...
        BİK ile İŞKUR arasında medya sektörü için iş birliği protokolü
        BİK ile İŞKUR arasında medya sektörü için iş birliği protokolü