Galatasaray'ın şampiyonluk kupası Mardin'de taraftarlarla buluştu

Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonu şampiyonu Galatasaray'ın kupası, Mardin'de sergilendi.





Sarı-kırmızılı taraftarlar, kentteki bir alışveriş merkezinde bulunan GSStore mağazası önünde sergilenen şampiyonluk kupasını görmek için sıraya girdi. Kupayla hatıra fotoğrafı çektiren taraftarlar, zaman zaman tezahüratlarda bulundu.



Taraftarlardan Baran Erdal, Mardin GSStore mağazasına kupanın gelmesinin kendisini çok heyecanlandırdığını söyledi. Erdal, "Hiç beklemediğim bir olaydı. Sosyal medyada kupanın Mardin'e geleceğini gördükten sonra hemen GSStore mağazasına koştum. Umarım her sene kupa gelir. Mutlu ve heyecanlıyım." dedi.



Rumet Erginoğlu da kupanın Mardin'e geleceğini öğrendiğinden beri çok heyecanlı ve mutlu olduğunu belirtti.



