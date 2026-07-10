Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri Mardin'de içme suyu hattındaki yenileme çalışmaları sürüyor

        Mardin'de içme suyu hattındaki yenileme çalışmaları sürüyor

        Mardin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MARSU), Derik ilçesindeki Hanok Grup İçme Suyu Sistemi'nin ekonomik ömrünü tamamlayan yaklaşık 30 kilometrelik bölümünde yürüttüğü isale hattı yenileme çalışmalarını sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2026 - 09:22 Güncelleme:
        Mardin'de içme suyu hattındaki yenileme çalışmaları sürüyor

        Mardin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MARSU), Derik ilçesindeki Hanok Grup İçme Suyu Sistemi'nin ekonomik ömrünü tamamlayan yaklaşık 30 kilometrelik bölümünde yürüttüğü isale hattı yenileme çalışmalarını sürdürüyor.

        MARSU'dan yapılan açıklamaya göre, Çukursu Mahallesi sınırlarındaki Hanok su kaynağından Alagöz, Ballı, Dumanlı, Kayacık, Doğancı, Yıldız ve Karataş mahallelerine su sağlayan içme suyu hattının ekonomik ömrünü tamamlayan yaklaşık 30 bin metrelik bölümünde yenileme ve deplase çalışmaları devam ediyor.

        Tarım arazilerinden geçmesi nedeniyle arızalara müdahalede güçlük yaşanan ve sık sık meydana gelen arızalar sonucu kayıp-kaçak oranı yükselen hattın, çalışmalarla daha güvenli ve sürdürülebilir hale getirilmesinin hedefleniyor.

        MARSU Genel Müdürü Murat Erçin, Plan, Proje, Yatırım ve İnşaat Daire Başkanı Zeynettin Yaman ile çalışma sahasında incelemelerde bulunarak personelden çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Erçin, Hanok Grup İçme Suyu Sistemi'nin kentin en önemli içme suyu altyapılarından biri olduğunu belirtti.

        Hanok kaynağının kırsal mahallelere cazibeli sistemle içme suyu sağladığını aktaran eden Erçin, "İlk etapta yaklaşık 15 kırsal mahallemizin içme suyu altyapısını rahatlatacak. Birinci bölümün tamamlanmasının ardından ikinci bölümde de yenileme çalışması yapmayı planlıyoruz. Projenin tamamlanmasıyla Derik kırsalındaki mahallelerin önemli bir bölümünü Hanok içme suyu kaynağından cazibeli sistemle yeniden besleme imkanı sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD'den 'engel' çıkmadı, KAAN motorlarında süreç ilerliyor
        ABD'den 'engel' çıkmadı, KAAN motorlarında süreç ilerliyor
        LGS sonuçları açıklandı
        LGS sonuçları açıklandı
        Kılıçdaroğlu MYK'sı ile toplanıyor... CHP'de kritik cuma
        Kılıçdaroğlu MYK'sı ile toplanıyor... CHP'de kritik cuma
        "Kapalıçarşı soruşturması"nda 504 şüpheliye iddianame!
        "Kapalıçarşı soruşturması"nda 504 şüpheliye iddianame!
        Trump'ın uçak değişikliğinin sebebi savunma önlemi mi?
        Trump'ın uçak değişikliğinin sebebi savunma önlemi mi?
        76 milyar TL'lik yasa dışı bahis operasyonu!
        76 milyar TL'lik yasa dışı bahis operasyonu!
        Emekli sayısında EYT etkisine mola
        Emekli sayısında EYT etkisine mola
        Transferde mutlu son!
        Transferde mutlu son!
        88 yaşında ilk kez single çıkardı
        88 yaşında ilk kez single çıkardı
        Bir dev daha altın tahminini düşürdü
        Bir dev daha altın tahminini düşürdü
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Ibiza'dan selamlar"
        "Ibiza'dan selamlar"
        Ali 1.5 yaşındaydı... Öldüren ihmal!
        Ali 1.5 yaşındaydı... Öldüren ihmal!
        Yarı finale ilk bilet Fransa'nın!
        Yarı finale ilk bilet Fransa'nın!
        Ortaya nasıl çıktı?
        Ortaya nasıl çıktı?
        İran'dan Hürmüz Boğazı uyarısı
        İran'dan Hürmüz Boğazı uyarısı
        Ünlü oyuncu nişanlandı
        Ünlü oyuncu nişanlandı
        Yaz tatili başladı sinema sezonu açıldı!
        Yaz tatili başladı sinema sezonu açıldı!
        Barış Göktürk'ten Metin Öztürk sözleri!
        Barış Göktürk'ten Metin Öztürk sözleri!
        Tıp literatüründeki en ilginç fobi!
        Tıp literatüründeki en ilginç fobi!

        Benzer Haberler

        Mardin'de 15 yaşındaki kız çocuğu evde tabanca ile vurulmuş halde yaralı bu...
        Mardin'de 15 yaşındaki kız çocuğu evde tabanca ile vurulmuş halde yaralı bu...
        BİK ile İŞKUR arasında medya sektörü için iş birliği protokolü
        BİK ile İŞKUR arasında medya sektörü için iş birliği protokolü
        Minibüsün çarptığı Esmanur öldü
        Minibüsün çarptığı Esmanur öldü
        Mardin'de evin bahçesine giren yılan itfaiye ekiplerince yakalandı
        Mardin'de evin bahçesine giren yılan itfaiye ekiplerince yakalandı
        Mardinli milli satranççı Tuana'nın yeni hedefi dünya şampiyonluğu
        Mardinli milli satranççı Tuana'nın yeni hedefi dünya şampiyonluğu
        Mardin'de boğazına şeker kaçan Efe bebek, öldü
        Mardin'de boğazına şeker kaçan Efe bebek, öldü