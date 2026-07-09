Mardin'de evin bahçesine giren yılan itfaiye ekiplerince yakalandı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde müstakil bir evin bahçesine giren yılan itfaiye ekiplerince yakalandı. Gırnavas Mahallesi'nde müstakil evinin bahçesinde yılan gören ev sahibi durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Eve gelen itfaiye ekipleri, yakaladıkları yılanı daha sonra doğaya saldı.

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