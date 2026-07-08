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        Mardin'de iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

        Mardin'in Nusaybin ilçesinde halı satışı yapan bir iş yerinde çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2026 - 16:39 Güncelleme:
        Mardin'de iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

        Mardin'in Nusaybin ilçesinde halı satışı yapan bir iş yerinde çıkan yangın söndürüldü.

        Selahattin Eyyübi Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde halı satışı yapan bir iş yerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, iş yerinde hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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