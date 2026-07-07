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        Mardin 1969 Spor, Dicle Elektrik ile sponsorluk anlaşması imzaladı

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Mardin 1969 Spor, 2026-2027 sezonunda forma sırt sponsorluğu için Dicle Elektrik ile anlaşma imzaladığını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2026 - 15:15 Güncelleme:
        Mardin 1969 Spor, Dicle Elektrik ile sponsorluk anlaşması imzaladı

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Mardin 1969 Spor, 2026-2027 sezonunda forma sırt sponsorluğu için Dicle Elektrik ile anlaşma imzaladığını duyurdu.

        Kulüpten yapılan açıklamada, yeni sezon planlamaları kapsamında gerçekleştirilen anlaşmayla Dicle Elektrik'in 2026-2027 sezonunda takımın forma sırt sponsoru olacağı belirtildi.

        Sponsorluk anlaşmasının kulübün kurumsal yapısına ve hedeflerine katkı sağlayacağı kaydedilen açıklamada, "Gerçekleştirilen bu değerli işbirliğinin kulübümüze ve Dicle Elektrik'e hayırlı olmasını diliyor, desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Yeni sezonda birlikte nice başarılara imza atmayı temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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