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        Mardin'in 2 ilçesinde çıkan yangınlar söndürüldü

        Mardin'in Kızıltepe ve Mazıdağı ilçelerinde çıkan yangınlar itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2026 - 17:21 Güncelleme:
        Mardin'in 2 ilçesinde çıkan yangınlar söndürüldü

        Mardin'in Kızıltepe ve Mazıdağı ilçelerinde çıkan yangınlar itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kızıltepe'nin Üçevler Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle anız ve boru, Atatürk Mahallesi'nde anız, Mazıdağı'n da Ekinciler Mahallesi'nde saman yangını çıktı.

        İhbarlar üzerine bölgelere Mardin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yangınlar, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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