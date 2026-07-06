GÜNCELLEME - Mardin'de çıkan orman yangını söndürüldü

Mardin'in Ömerli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Kırsal Çınaraltı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Mahalle sakinleri de yangını söndürme çalışmalarına destek verdi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

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