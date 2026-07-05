Mardin'de tırın çarptığı yaya hayatını kaybetti

Mardin'in Nusaybin ilçesinde tırın çarptığı 70 yaşındaki yaya yaşamını yitirdi. Uluslararası İpek Yolu'nun Nusaybin Otogarı Kavşağı mevkisinde ilerleyen 33 APZ 078 plakalı tır, yolun karşısına geçmeye çalışan Sedika B'ye çarptı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Sedika B'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Kadının cenazesi, otopsi için Nusaybin Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Aracın sürücüsü gözaltına alındı.

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