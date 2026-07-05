Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri Mardin'de tırın çarptığı yaya hayatını kaybetti

        Mardin'de tırın çarptığı yaya hayatını kaybetti

        Mardin'in Nusaybin ilçesinde tırın çarptığı 70 yaşındaki yaya yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2026 - 20:50 Güncelleme:
        Mardin'de tırın çarptığı yaya hayatını kaybetti

        Mardin'in Nusaybin ilçesinde tırın çarptığı 70 yaşındaki yaya yaşamını yitirdi.

        Uluslararası İpek Yolu'nun Nusaybin Otogarı Kavşağı mevkisinde ilerleyen 33 APZ 078 plakalı tır, yolun karşısına geçmeye çalışan Sedika B'ye çarptı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Sedika B'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

        Kadının cenazesi, otopsi için Nusaybin Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        Aracın sürücüsü gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ankara'da NATO Zirvesi hareketliliği başladı
        Ankara'da NATO Zirvesi hareketliliği başladı
        "Bu ülkede birlik ve beraberlik hakim olacak"
        "Bu ülkede birlik ve beraberlik hakim olacak"
        Italiano'dan transfer açıklaması!
        Italiano'dan transfer açıklaması!
        İran'dan yeni açıklama: ABD ile barışımız yok
        İran'dan yeni açıklama: ABD ile barışımız yok
        Yasak dinlemediler! Acı haber peş peşe geldi
        Yasak dinlemediler! Acı haber peş peşe geldi
        Galatasaray'da kanat harekâtı!
        Galatasaray'da kanat harekâtı!
        Balıkesir'de orman yangını!
        Balıkesir'de orman yangını!
        Kırkpınar'da Başpehlivan Erkan Taş!
        Kırkpınar'da Başpehlivan Erkan Taş!
        Galatasaray'dan Marmoush bombası!
        Galatasaray'dan Marmoush bombası!
        Ünlü şarkıcı Tokyo'da depreme yakalandı
        Ünlü şarkıcı Tokyo'da depreme yakalandı
        Enkazdan 248'inci saatte kurtarılmıştı! Aleyna üniversiteden mezun oldu
        Enkazdan 248'inci saatte kurtarılmıştı! Aleyna üniversiteden mezun oldu
        Mert Hakan'ın sözleşmesi uzatıldı!
        Mert Hakan'ın sözleşmesi uzatıldı!
        19 yıllık cinayet aydınlatıldı: 6 tutuklama
        19 yıllık cinayet aydınlatıldı: 6 tutuklama
        İstanbul Valisi Gül'den Habertürk TV'de açıklamalar
        İstanbul Valisi Gül'den Habertürk TV'de açıklamalar
        Bu çeşme 237 yıldır neden akmıyor?
        Bu çeşme 237 yıldır neden akmıyor?
        İklim değişikliği halk sağlığını da tehdit ediyor
        İklim değişikliği halk sağlığını da tehdit ediyor
        Yeni statü sembolü: Kara lastik
        Yeni statü sembolü: Kara lastik
        Hamaney için Tahran'da cenaze namazı kılındı
        Hamaney için Tahran'da cenaze namazı kılındı
        Bodrum aşıkları
        Bodrum aşıkları
        Düğüne ünlü akını
        Düğüne ünlü akını

        Benzer Haberler

        Mardin'de bir apartmanda çıkan yangında 3'ü çocuk 7 kişi dumandan etkilendi
        Mardin'de bir apartmanda çıkan yangında 3'ü çocuk 7 kişi dumandan etkilendi
        Jeoloji mühendisi Çelik'ten Venezuela depremi sonrası uyarı: "Yüksek katlı...
        Jeoloji mühendisi Çelik'ten Venezuela depremi sonrası uyarı: "Yüksek katlı...
        "Yükselen Kadınlar Girişimcilik Eğitim Tırı" Mardin'de
        "Yükselen Kadınlar Girişimcilik Eğitim Tırı" Mardin'de
        Mardin 1969 Teknik Direktörü Ahmet Cingöz, Bolu kampını değerlendirdi
        Mardin 1969 Teknik Direktörü Ahmet Cingöz, Bolu kampını değerlendirdi
        Mardin 1969 Spor, Eray Korkmaz ile anlaştı
        Mardin 1969 Spor, Eray Korkmaz ile anlaştı
        Mardin'de 2 aile arasındaki husumet sona erdi
        Mardin'de 2 aile arasındaki husumet sona erdi