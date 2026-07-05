Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri "Yükselen Kadınlar Girişimcilik Eğitim Tırı" Mardin'de

        "Yükselen Kadınlar Girişimcilik Eğitim Tırı" Mardin'de

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türkiye Halk Bankası işbirliğinde hayata geçirilen "Yükselen Kadınlar Girişimcilik Eğitim Tırı" Mardin'e geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2026 - 11:34 Güncelleme:
        "Yükselen Kadınlar Girişimcilik Eğitim Tırı" Mardin'de

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türkiye Halk Bankası işbirliğinde hayata geçirilen "Yükselen Kadınlar Girişimcilik Eğitim Tırı" Mardin'e geldi.

        Merkez Artuklu ilçesindeki 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda konuşlandırılan eğitim tırında, 2 oturumda 80 kadına girişimcilik eğitimi verildi.

        Eğitimlerde dijitalleşme, e-ticaret temelleri, kişisel marka, finans, hukuki süreçler, şirket kurma ve mikro kredi tanıtımı, girişimcilik ve finansal okuryazarlık konularında bilgilendirme yapıldı.

        Aynı alana kurulan Mardin Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tanıtım standında da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı hizmetlerine ilişkin broşürler dağıtıldı.

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Murat Karaarslan, Halkbank Genel Müdürlük Temsilcisi Şermin Keskin Uzun, Halkbank Mardin Şubesi temsilcileri ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı eğitim merkezlerinin koordinatörleri ve kursiyerleri tırı ziyaret etti.

        Burada konuşan Karaarslan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Halkbank öncülüğünde yürütülen "Yükselen Kadınlar Girişimcilik Eğitim Tırı" uygulamasının Mardin ayağında katılımcılarla bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu söyledi.

        "Yükselen Kadınlar Kendi İşim Benim İzim Programı" mottosuyla yola çıkan proje kapsamında kent genelinde 80 kadına e-ticaret, sosyal medya reklam yönetimi, yapay zeka kullanımı, finansal ve hukuki süreçler gibi birçok alanda eğitim verildiğini belirten Karaarslan, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Mahinur Özdemir Göktaş liderliğinde hazırladığımız projenin hepimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        19 yıllık cinayet aydınlatıldı: 6 tutuklama
        19 yıllık cinayet aydınlatıldı: 6 tutuklama
        Kıraathanede otururken minibüs çarptı!
        Kıraathanede otururken minibüs çarptı!
        İstanbul Valisi Gül'den Habertürk TV'de açıklamalar
        İstanbul Valisi Gül'den Habertürk TV'de açıklamalar
        Hamaney için Tahran'da cenaze namazı kılındı
        Hamaney için Tahran'da cenaze namazı kılındı
        Trabzonspor, Aral Şimşir'le anlaştı!
        Trabzonspor, Aral Şimşir'le anlaştı!
        İklim değişikliği halk sağlığını da tehdit ediyor
        İklim değişikliği halk sağlığını da tehdit ediyor
        Beşiktaş'tan Trossard'a özel kontenjan!
        Beşiktaş'tan Trossard'a özel kontenjan!
        Bu çeşme 237 yıldır neden akmıyor?
        Bu çeşme 237 yıldır neden akmıyor?
        Türkiye'ye ders verdiler
        Türkiye'ye ders verdiler
        Yaz ayında yağmur hakimiyeti!
        Yaz ayında yağmur hakimiyeti!
        Yeni statü sembolü: Kara lastik
        Yeni statü sembolü: Kara lastik
        Paraguay'ı tek golle geçen Fransa çeyrek finalde!
        Paraguay'ı tek golle geçen Fransa çeyrek finalde!
        Keskin gözler için 14 zorlu görev!
        Keskin gözler için 14 zorlu görev!
        Düğüne ünlü akını
        Düğüne ünlü akını
        Fas, Dünya Kupası'nda çeyrek finalde!
        Fas, Dünya Kupası'nda çeyrek finalde!
        Bodrum aşıkları
        Bodrum aşıkları
        İran’da güvenlik devleti gerçeği: Dini lider babasının cenazesine gitmek istedi, sistemi izin vermedi
        İran’da güvenlik devleti gerçeği: Dini lider babasının cenazesine gitmek istedi, sistemi izin vermedi
        Aile tatili devam ediyor
        Aile tatili devam ediyor
        Leandro Trossard transferinde mutlu son!
        Leandro Trossard transferinde mutlu son!
        'Sultan' tatilde
        'Sultan' tatilde

        Benzer Haberler

        Mardin 1969 Teknik Direktörü Ahmet Cingöz, Bolu kampını değerlendirdi
        Mardin 1969 Teknik Direktörü Ahmet Cingöz, Bolu kampını değerlendirdi
        Mardin 1969 Spor, Eray Korkmaz ile anlaştı
        Mardin 1969 Spor, Eray Korkmaz ile anlaştı
        Mardin'de 2 aile arasındaki husumet sona erdi
        Mardin'de 2 aile arasındaki husumet sona erdi
        Mardin'de tanker yangını söndürüldü
        Mardin'de tanker yangını söndürüldü
        Mardin'de uzmanından yanıklara karşı uyarı
        Mardin'de uzmanından yanıklara karşı uyarı
        Nusaybin'de devrilen tankerin sürücüsü yaralandı
        Nusaybin'de devrilen tankerin sürücüsü yaralandı