Mardin'de uzmanından yanıklara karşı uyarı

Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Ünitesi Uzmanı Dr. Abdullah Atlıhan, yanıklarda ilk müdahalenin tedavi sürecini doğrudan etkilediğini belirtti.



İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Atlıhan, özellikle dikkatsizlik sonucu meydana gelen otluk alan, anız ve arazi yangınlarının hem çevreye zarar verdiğini hem de ciddi yaralanmalarına neden olabildiğini bildirdi.



Yanıkların evde, iş yerinde ve günlük yaşamın her anında karşılaşılabilecek önemli sağlık sorunlarından biri olduğunu ifade eden Atlıhan, çocuklar, yaşlılar ve kronik hastalığı bulunan bireylerin yanıklardan daha fazla etkilendiğini aktardı.



Yanıklarda ilk müdahalenin tedavi sürecini doğrudan etkilediğini belirten Atlıhan, yanık bölgesinin en az 20 dakika boyunca temiz ve serin akan su altında tutulması gerektiğini anlattı.



Buz uygulanmaması, diş macunu, yoğurt, salça, krem ve benzeri maddelerin yanık üzerine sürülmemesi gerektiğini ifade eden Atlıhan, bu tür yanlış uygulamaların doku hasarını artırarak tedaviyi olumsuz etkileyebileceğini vurguladı.



Yanığın genişliği, derinliği ve bulunduğu bölgeye göre sağlık kuruluşuna başvurulmasının önemine değinen Atlıhan, özellikle yüz, el, ayak, eklem bölgelerinde oluşan yanıklar ile çocuklarda görülen yanıkların mutlaka uzman hekim tarafından değerlendirilmesi gerektiğini dile getirdi.



Atlıhan, vatandaşları yaz aylarında daha dikkatli olmaya davet ederek, "Yanıkların en etkili tedavisi korunmaktır. Hep birlikte daha bilinçli davranarak hem yangınları hem de yanıkları önleyebiliriz." ifadelerini kullandı.

