Mardin 1969 Spor Kulübü Başkanı Rıdvan Aşar'dan taraftara forma çağrısı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Mardin 1969 Spor'un kulüp başkanı Rıdvan Aşar, yeni sezon formalarının satın alınması için taraftarlara çağrıda bulundu.



Rıdvan Aşar, kulübün internet sitesinden yayımlanan videoda, Mardin 1969 Spor'un yalnızca bir futbol takımı olmadığını, Mardin'in ortak gururu ve değeri olduğunu belirtti.



Aşar, göreve geldikleri günden bu yana elde edilen başarıların birlik ve beraberliğin eseri olduğunu söyledi.



Yeni sezonda da aynı inanç ve kararlılıkla hedeflerine yürümek istediklerini ifade eden Aşar, taraftar desteğinin bu süreçte büyük önem taşıdığını aktardı.



Resmi formaların kulübe destek vermenin en anlamlı yollarından biri olduğunu ifade eden Aşar, alınan her formanın Mardin 1969 Spor armasına duyulan bağlılığın, futbolculara verilen desteğin ve kulübün geleceğine duyulan güvenin simgesi olduğunu kaydetti.



Mardinlileri ve Mardinspor sevdalılarını yeni sezon formalarını satın almaya davet eden Aşar, "Bu şehrin başarı hikayesini birlikte yazdık. Daha büyük hedeflere de yine birlikte ulaşacağız. Formanı al, armana sahip çık, takımının yanında ol. Çünkü biz birlikte güçlüyüz. Çünkü biz Mardinspor'uz." ifadelerini kullandı.

