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        Mardin'in 3 ilçesinde çıkan ot ve anız yangınları söndürüldü

        Mardin'in Artuklu, Kızıltepe ve Ömerli ilçelerinde çıkan ot ve anız yangınları söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2026 - 17:00 Güncelleme:
        Mardin'in 3 ilçesinde çıkan ot ve anız yangınları söndürüldü

        Mardin'in Artuklu, Kızıltepe ve Ömerli ilçelerinde çıkan ot ve anız yangınları söndürüldü.

        Artuklu ilçesi Göllü Mahallesi'nde ot ve anız, Kızıltepe ilçesi Mezopotamya Mahallesi'nde anız, Yukarıazıklı Mahallesi'nde ot ve anız, Ömerli ilçesi Şafak Mahallesi'nde ise ot yangını çıktı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yangınlar, itfaiye ekiplerinin müdahaleleriyle söndürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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