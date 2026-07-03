Derik'te çıkan anız yangını söndürüldü

Mardin'in Derik ilçesinde çıkan anız yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Bozbayır Mahallesi'nde henüz bilinmeyen nedenle anız yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahale için karadan yürüttüğü çalışmalara helikopterle de havadan destek sağlandı. Derik Kaymakamı Yunus Emre Bayraklı bölgeye giderek yetkililerden bilgi aldı. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

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