Nusaybin'de devrilen tankerin sürücüsü yaralandı
Mardin'in Nusaybin ilçesinde devrilen tankerin sürücüsü yaralandı.
Giriş: 04.07.2026 - 14:57 Güncelleme:
Mardin'in Nusaybin ilçesinde devrilen tankerin sürücüsü yaralandı.
Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen tanker, İpekyolu kırsal Yazyurdu Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada hafif yaralanan sürücüye, sağlık ekiplerince ambulansta müdahale edildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ