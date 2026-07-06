Mardin'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Mardin'in Ömerli ilçesi kırsalında ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor. Kırsal Çınaraltı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Mahalle sakinlerinin de destek verdiği yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

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