Mardin'de asansör boşluğuna düşen kişi yaralandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir apartmanın asansör boşluğuna düşen kişi yaralandı. Tepebaşı Mahallesi'nde bulunan apartmanda, bir kişi henüz bilinmeyen nedenle asansör boşluğuna düştü. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince düştüğü yerden çıkarılan yaralı, ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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