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        Kızıltepe'de çıkan anız yangını söndürüldü

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde çıkan anız yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2026 - 14:52 Güncelleme:
        Kızıltepe'de çıkan anız yangını söndürüldü

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde çıkan anız yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.


        İpek Mahallesi'nde bir tarlada henüz belirlenemeyen nedenle anız yangını çıktı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

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