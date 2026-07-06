Kızıltepe'de çıkan anız yangını söndürüldü

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde çıkan anız yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü. İpek Mahallesi'nde bir tarlada henüz belirlenemeyen nedenle anız yangını çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

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