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        Mardin'de gürültü kirliliği denetiminde iki işletmeye toplam 1 milyon 858 bin 500 lira ceza verildi

        Mardin'de gürültü sınırı değerlerini aşan iki işletmeye toplam 1 milyon 858 bin 500 lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2026 - 21:06 Güncelleme:
        Mardin'de gürültü kirliliği denetiminde iki işletmeye toplam 1 milyon 858 bin 500 lira ceza verildi

        Mardin'de gürültü sınırı değerlerini aşan iki işletmeye toplam 1 milyon 858 bin 500 lira ceza uygulandı.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mardin Valiliğinin talimatıyla kentte denetim gerçekleştirildi.

        Çevresel Gürültü Kontrol Yönetmeliği kapsamında eğlence mekanlarına yönelik yapılan denetimlerde, Artuklu ilçesi Tarihi 1. Cadde'de faaliyet gösteren bazı işletmelerin izin verilen gürültü sınırı değerlerini aştığı tespit edildi.

        Bu kapsamda gürültü sınırını aşan iki işletmeden birine 1 milyon 258 bin 500 lira, diğerine de 600 bin lira idari para cezası uygulandı.

        Açıklamada, vatandaşların huzur ve yaşam kalitesinin korunması amacıyla denetimlerin il genelinde kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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