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        Mardin'de sigara kaçakçılığı operasyonlarında 4 şüpheli hakkında işlem yapıldı

        Mardin'de düzenlenen sigara kaçakçılığı operasyonlarında 4 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2026 - 17:06 Güncelleme:
        Mardin'de sigara kaçakçılığı operasyonlarında 4 şüpheli hakkında işlem yapıldı

        Mardin'de düzenlenen sigara kaçakçılığı operasyonlarında 4 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.


        İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, Kızıltepe, Artuklu ve Midyat İlçe Jandarma komutanlıklarınca kaçak sigara ve tütün ticaretine yönelik operasyonlar gerçekleştirildi.

        Operasyonlarda, 55 bin paket kaçak sigara, 10 bin paket ısıtılarak tüketilen tütün mamulü ve 7 bin puro ele geçirildi, 4 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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