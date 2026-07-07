Mardin'de sigara kaçakçılığı operasyonlarında 4 şüpheli hakkında işlem yapıldı

Mardin'de düzenlenen sigara kaçakçılığı operasyonlarında 4 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.





İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, Kızıltepe, Artuklu ve Midyat İlçe Jandarma komutanlıklarınca kaçak sigara ve tütün ticaretine yönelik operasyonlar gerçekleştirildi.



Operasyonlarda, 55 bin paket kaçak sigara, 10 bin paket ısıtılarak tüketilen tütün mamulü ve 7 bin puro ele geçirildi, 4 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.



