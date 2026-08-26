Mardin 1969, İngiliz hücum oyuncusu Mallik Wilks'i kadrosuna kattı
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Mardin 1969, 27 yaşındaki sağ kanat Mallik Wilks ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Mardin 1969, 27 yaşındaki sağ kanat Mallik Wilks ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, kadro yapılanması kapsamında İngiliz futbolcu Mallik Wilks'in transfer edildiği belirtildi.
27 yaşındaki profesyonel futbolcu ile 2 yıllık anlaşmaya varıldığı ifade edilen açıklamada, Wilks'in tecrübesi, karakteri ve kalitesiyle takıma önemli katkı sağlayacağı kaydedildi.
Açıklamada, Wilks'e kırmızı-lacivertli forma altında başarılarla dolu bir kariyer dilenirken transferin camialarına hayırlı olması temenni edildi.
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