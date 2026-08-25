Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri Mardin 1969, Vanspor FK maçı hazırlıklarına başladı

        Mardin 1969, Vanspor FK maçı hazırlıklarına başladı

        Mardin 1969, Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında kendi evinde karşılaşacağı Vanspor FK maçının hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2026 - 19:54 Güncelleme:
        Mardin 1969, Vanspor FK maçı hazırlıklarına başladı

        Mardin 1969, Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında kendi evinde karşılaşacağı Vanspor FK maçının hazırlıklarına başladı.

        Kırmızı-lacivertliler, 29 Ağustos Cumartesi günü sahasında oynayacağı müsabaka için teknik direktör Ahmet Cingöz yönetiminde Hamzabey Tesisleri'nde toplandı.

        Isınma hareketleriyle başlayan ve atletik koşu çalışmalarıyla devam eden idman, çift kale maçla tamamlandı.

        Kırmızı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

        Mardin 1969 Teknik Direktörü Ahmet Cingöz, gazetecilere yaptığı açıklamada, galip geldikleri haftadan sonra Vanspor FK maçının hazırlıklarına başladıklarını söyledi.

        REKLAM

        Rakiplerinin iyi oyunculardan kurulu bir takım olduğunun altını çizen Cingöz, "Zor bir maç olacağını biliyoruz. Tanıdığımız birçok futbolcu kardeşimiz var. Son haftada 2-0 mağlubiyetten 3-2 galip geldiler. Nasıl bir takıma karşı oynayacağımızı biliyoruz. Gerçekten iyi ve keyif veren bir maç olacak diye düşünüyoruz. Maça en iyi şekilde hazırlanıp Allah'ın izniyle evimizde, seyircimizin önünde bu sezon ilk kez oynayacağımız maçta da 3 puanla ayrılmanın yollarına bakacağız. Müthiş bir mücadele, iyi bir oyunla inşallah 3 puanı alacağız." ifadelerini kullandı.

        Ligin başından bu yana iyi bir çıkış yakaladıklarını, bu çıkışı bu hafta da sürdürmeyi planladıklarının altını çizen Cingöz, şöyle konuştu:

        REKLAM

        "Daha sezonun başı, yeni ama iyi bir takımız. Oyun formatımızı yüzde 100 sahaya yansıtmayı hedefliyoruz. Her maç üstüne koyan bir Mardin 1969'u izleyecek herkes. O doğrultuda çalışmalarımız devam ediyor. Şu anki durumlarından memnunum. Oyuncularımız gerçekten de çok karakterli. Ne istediğimizi çok iyi biliyorlar. Kendilerinin sahaya o arzuyu yansıtmaları bizleri mutlu ediyor. Hepsini alnından öpüyorum."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Üsküdar’da başkan vekilliği kararına durdurma
        Üsküdar’da başkan vekilliği kararına durdurma
        Beşiktaş Miretti ile anlaşmaya vardı!
        Beşiktaş Miretti ile anlaşmaya vardı!
        Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı ziyaret ettiler
        Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı ziyaret ettiler
        Kartal'dan sitem: TFF kabul etmedi mağdur oldu!
        Kartal'dan sitem: TFF kabul etmedi mağdur oldu!
        Bugün Ne Oldu? 25 Ağustos 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 25 Ağustos 2026 haberleri
        Rojin Kabaiş dosyasında çarpıcı iddia! Aile avukatı: "Rojin’in solunumu felç edilerek katledildi"
        Rojin Kabaiş dosyasında çarpıcı iddia! Aile avukatı: "Rojin’in solunumu felç edilerek katledildi"
        Kulak ağrısı diye gitti, kulağından kene çıktı!
        Kulak ağrısı diye gitti, kulağından kene çıktı!
        Trump: İran ordusu maaşları ödeyemiyor
        Trump: İran ordusu maaşları ödeyemiyor
        Yangında öldü, karısı hakkında gözaltı kararı verildi!
        Yangında öldü, karısı hakkında gözaltı kararı verildi!
        Ernest Poku Beşiktaş'ta!
        Ernest Poku Beşiktaş'ta!
        Süreç için 4 alt komisyon kuruluyor
        Süreç için 4 alt komisyon kuruluyor
        Lyon 11'i netleşiyor
        Lyon 11'i netleşiyor
        Ünlü çiftten müjdeli haber
        Ünlü çiftten müjdeli haber
        Marmara'nın derinliklerinde sürpriz karşılaşma
        Marmara'nın derinliklerinde sürpriz karşılaşma
        Kıskançlık vahşetinde acı haber geldi! Eski kız arkadaşına kurşun yağdırdı!
        Kıskançlık vahşetinde acı haber geldi! Eski kız arkadaşına kurşun yağdırdı!
        Fişleme birimi kurup falaka cezası vermişler
        Fişleme birimi kurup falaka cezası vermişler
        Dalgaların tadını çıkardı
        Dalgaların tadını çıkardı
        "Haddini bildirdim"
        "Haddini bildirdim"
        Maç sonu aşkına koştu
        Maç sonu aşkına koştu

        Benzer Haberler

        Mardin'de iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
        Mardin'de iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
        Mardin'de takla atan hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Mardin'de takla atan hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Hafif ticari araç takla attı; 2 çocuktan biri öldü diğeri yaralandı
        Hafif ticari araç takla attı; 2 çocuktan biri öldü diğeri yaralandı
        Mardin'de hafif ticari araç takla attı: 1 ölü, 1 yaralı
        Mardin'de hafif ticari araç takla attı: 1 ölü, 1 yaralı
        Midyat'ta "8. Uluslararası Uçan Halı Çocuk Festivali" düzenlendi
        Midyat'ta "8. Uluslararası Uçan Halı Çocuk Festivali" düzenlendi
        70'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığında komuta ve sancak devir teslim...
        70'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığında komuta ve sancak devir teslim...