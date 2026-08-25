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        Mardin'de iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2026 - 15:55 Güncelleme:
        Mardin'de iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Turgut Özal Mahallesi'nde dün gece, oto aksesuar satışı yapan bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, iş yerinde hasar oluştu.

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