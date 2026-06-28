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        Mardin 1969 Spor, 6 futbolcuyla yollarını ayırdı

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Mardin 1969 Spor, 6 futbolcuyla yollarını ayırdığını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2026 - 17:38 Güncelleme:
        Mardin 1969 Spor, 6 futbolcuyla yollarını ayırdı

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Mardin 1969 Spor, 6 futbolcuyla yollarını ayırdığını duyurdu.

        Kulüpten yapılan açıklamada, Barış Sağır, Mehmet Manış, Mertan Caner Öztürk, Miraç Acer, Özgür Sert ve Muhammed Ali Doğan ile yolların ayrıldığı belirtildi.

        Açıklamada, futbolculara teşekkür edilerek, kariyerlerinde başarılar dilendi.

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