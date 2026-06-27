Mardin'de çıkan anız yangını söndürüldü

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde çıkan anız yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü. Suriye sınırına yakın kırsal Sevimli Mahallesi'nde dün akşam henüz bilinmeyen nedenle çıkan anız yangını kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri bölgede soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

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