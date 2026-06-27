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        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri Mardin'in 3 ilçesinde çıkan anız, ot ve saman yangınları söndürüldü

        Mardin'in 3 ilçesinde çıkan anız, ot ve saman yangınları söndürüldü

        Mardin'in Derik, Ömerli ve Nusaybin ilçelerinde çıkan anız, ot ve saman yangınları söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2026 - 11:13 Güncelleme:
        Mardin'in 3 ilçesinde çıkan anız, ot ve saman yangınları söndürüldü

        Mardin'in Derik, Ömerli ve Nusaybin ilçelerinde çıkan anız, ot ve saman yangınları söndürüldü.

        Derik ilçesi Ballı Mahallesi'nde anız ve ot, Ambarlı Mahallesi'nde saman, Ömerli ilçesi Fıstıklı Mahallesi'nde ot, Nusaybin ilçesi Çatalözü Mahallesi'nde ise anız yangını çıktı.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangınların ardından soğutma çalışmaları yapıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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