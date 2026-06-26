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        Mardin'in 2 ilçesinde saman yüklü tır ile traktör yandı

        Mardin'in Derik ve Kızıltepe ilçelerinde saman yüklü tır ile traktörde çıkan yangınlar itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2026 - 13:10 Güncelleme:
        Mardin'in 2 ilçesinde saman yüklü tır ile traktör yandı

        Mardin'in Derik ve Kızıltepe ilçelerinde saman yüklü tır ile traktörde çıkan yangınlar itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Derik ilçesinin kırsal Başaran Mahallesi'nde bir tarlada dorsesine saman yüklenen tırda ve Kızıltepe ilçesinin Büyükboğaziye Mahallesi'nde tarlada bulunan traktörde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerlerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangınlarda tır ve traktör kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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