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        Mardin'de ruhsatsız 13 tabanca ele geçirildi

        Mardin'de düzenlenen kaçak silah operasyonunda 13 tabanca ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2026 - 10:19 Güncelleme:
        Mardin'de ruhsatsız 13 tabanca ele geçirildi

        Mardin'de düzenlenen kaçak silah operasyonunda 13 tabanca ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince silah kaçakçılığı ve ticaretinin önlenmesine yönelik merkez Artuklu ilçesinde operasyon düzenlendi.

        Operasyonda, ruhsatsız 13 tabanca ve 13 şarjör ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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