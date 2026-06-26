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        Mardin'de iş yerine giren yılan itfaiye ekiplerince yakalandı

        Mardin'in Nusaybin ilçesinde iş yerine giren yılan, itfaiye ekiplerince yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2026 - 09:21 Güncelleme:
        Mardin'de iş yerine giren yılan itfaiye ekiplerince yakalandı

        Mardin'in Nusaybin ilçesinde iş yerine giren yılan, itfaiye ekiplerince yakalandı.

        Yenişehir Mahallesi'nde bir iş yerinde yılan gören esnaf, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine adrese Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yakalanan yılan, daha sonra doğal yaşam alanına bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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