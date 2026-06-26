Mardin'de akraba aileler arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

Mardin'in Derik ilçesinde, akraba aileler arasında çıkan silahlı kavgada 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.



Kırsal Adakent Mahallesi'nde akraba aile fertleri arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.



Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine M.A.A. (43), S.A. (51) ve H.A. (15) yaralandı.



İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Yaralılar, sağlık ekiplerince Derik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Jandarma ekipleri, kavgaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

