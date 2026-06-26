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        Mardin'de akraba aileler arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

        Mardin'in Derik ilçesinde, akraba aileler arasında çıkan silahlı kavgada 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2026 - 00:05 Güncelleme:
        Mardin'de akraba aileler arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

        Mardin'in Derik ilçesinde, akraba aileler arasında çıkan silahlı kavgada 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

        Kırsal Adakent Mahallesi'nde akraba aile fertleri arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine M.A.A. (43), S.A. (51) ve H.A. (15) yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Derik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Jandarma ekipleri, kavgaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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