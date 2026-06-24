Mardin'de 8 ayrı noktada çıkan yangınlar söndürüldü

Mardin'in merkez Artuklu ile Kızıltepe ve Savur ilçelerinde 8 ayrı noktada çıkan yangınlar, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.



Kızıltepe ilçesine bağlı Doğanlı, Kırkkuyu, Uluköy, Göllü, Kılduman ve Şenyurt mahallelerinde ot ve anız yangınları çıktı.



Merkez Artuklu ilçesinin Cevizpınar Mahallesi'nde otluk alanda, Savur ilçesine bağlı Kaplan Mahallesi'nde ise bahçe yangını meydana geldi.



İhbar üzerine bölgelere itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Yangınlar, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

