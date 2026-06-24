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        Trendyol 1. Lig'e yükselen Mardin 1969 Spor'un bayrağı Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne asıldı

        Nesine 2. Lig play-off finalinde Muşspor'u yenerek 18 yılın ardından 1. Lig'e yükselen Mardin 1969 Spor'un bayrağı Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne asıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2026 - 16:50 Güncelleme:
        Trendyol 1. Lig'e yükselen Mardin 1969 Spor'un bayrağı Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne asıldı

        Nesine 2. Lig play-off finalinde Muşspor'u yenerek 18 yılın ardından 1. Lig'e yükselen Mardin 1969 Spor'un bayrağı Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne asıldı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, Trendyol 1. Lig'e yükselen kırmızı-lacivertli ekibin bayrağının Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne asıldığı belirtildi.

        Açıklamada, "Şanlı bayrağımız iki gün boyunca Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde dalgalanacak." ifadelerine yer verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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