Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri Mardin'in 3 ilçesinde çıkan anız yangınları söndürüldü

        Mardin'in 3 ilçesinde çıkan anız yangınları söndürüldü

        Mardin'in Artuklu, Nusaybin ve Kızıltepe ilçelerindeki 9 noktada çıkan anız yangınları söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2026 - 18:36 Güncelleme:
        Mardin'in 3 ilçesinde çıkan anız yangınları söndürüldü

        Mardin'in Artuklu, Nusaybin ve Kızıltepe ilçelerindeki 9 noktada çıkan anız yangınları söndürüldü.

        Merkez Artuklu ilçesinin kırsal Boztepe ve Kumlu, Nusaybin'in Sulak ile Kızıltepe'nin Ülker, Harmandüzü, Elbeyli, Dikmen, Büyükboğaziye ve Taşlıca mahallelerinde anız yangını çıktı.

        Yangında, sulama hortumları, bazı saman balyaları ve bahçeler yandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerlerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangınların ardından soğutma çalışmaları yapıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MİT’in izini sürdüğü kaçakçı yakalandı
        MİT’in izini sürdüğü kaçakçı yakalandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: AK Parti bir Türkiye kitabıdır
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: AK Parti bir Türkiye kitabıdır
        İsrailli eski bakandan Netanyahu'ya sert eleştiri
        İsrailli eski bakandan Netanyahu'ya sert eleştiri
        TBMM Başkanı Kurtulmuş açıkladı: Çıkarılacak yasa af niteliğinde olmayacak
        TBMM Başkanı Kurtulmuş açıkladı: Çıkarılacak yasa af niteliğinde olmayacak
        Emekli öğretmeni trafikte yumrukla öldürmüştü... Cezası açıklandı
        Emekli öğretmeni trafikte yumrukla öldürmüştü... Cezası açıklandı
        Çelik: Süreçte yeni aşamadayız
        Çelik: Süreçte yeni aşamadayız
        Bankalarda yeni dönem
        Bankalarda yeni dönem
        Zaniolo krizi! "Bir uzlaşma yok"
        Zaniolo krizi! "Bir uzlaşma yok"
        İtalya'da evlendiler
        İtalya'da evlendiler
        G.Saray'dan Dursun Özbek'e tam yetki!
        G.Saray'dan Dursun Özbek'e tam yetki!
        Karne günü bıçaklanan çocuk öldü!
        Karne günü bıçaklanan çocuk öldü!
        İran: ABD ile bağlantılı hedeflere saldırı düzenledik
        İran: ABD ile bağlantılı hedeflere saldırı düzenledik
        ABD'den İran'a saldırı
        ABD'den İran'a saldırı
        Usta oyuncu Kadir İnanır vefat etti
        Usta oyuncu Kadir İnanır vefat etti
        Türkan Şoray'dan duygusal veda
        Türkan Şoray'dan duygusal veda
        Ünlülerden Kadir İnanır'a veda
        Ünlülerden Kadir İnanır'a veda
        Hülya Avşar'ın hayatını kurtarmıştı
        Hülya Avşar'ın hayatını kurtarmıştı
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
        Beşiktaş'ta anlaşma tamam!
        Beşiktaş'ta anlaşma tamam!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!

        Benzer Haberler

        Mardin'de anız yangını söndürüldü
        Mardin'de anız yangını söndürüldü
        Mardin'in 3 ilçesinde çıkan anız, ot ve saman yangınları söndürüldü
        Mardin'in 3 ilçesinde çıkan anız, ot ve saman yangınları söndürüldü
        Yangında ölen Melike'nin karnesi, okul sırası ve mezarına bırakıldı
        Yangında ölen Melike'nin karnesi, okul sırası ve mezarına bırakıldı
        Mardin Valisi Akkoyun öğrencilerin karne sevincine ortak oldu
        Mardin Valisi Akkoyun öğrencilerin karne sevincine ortak oldu
        Mardin'in 2 ilçesinde saman yüklü tır ile traktör yandı
        Mardin'in 2 ilçesinde saman yüklü tır ile traktör yandı
        Tütün ürünleri kalp ve damar sağlığını tehdit ediyor
        Tütün ürünleri kalp ve damar sağlığını tehdit ediyor