Mardin'in 3 ilçesinde çıkan anız yangınları söndürüldü
Mardin'in Artuklu, Nusaybin ve Kızıltepe ilçelerindeki 9 noktada çıkan anız yangınları söndürüldü.
Mardin'in Artuklu, Nusaybin ve Kızıltepe ilçelerindeki 9 noktada çıkan anız yangınları söndürüldü.
Merkez Artuklu ilçesinin kırsal Boztepe ve Kumlu, Nusaybin'in Sulak ile Kızıltepe'nin Ülker, Harmandüzü, Elbeyli, Dikmen, Büyükboğaziye ve Taşlıca mahallelerinde anız yangını çıktı.
Yangında, sulama hortumları, bazı saman balyaları ve bahçeler yandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerlerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangınların ardından soğutma çalışmaları yapıldı.
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